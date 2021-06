31-letni Sobiech był ostatnio zawodnikiem Fatih Karagumruk SK. W poprzednich rozgrywkach tureckiej ekstraklasy strzelił dziewięć bramek w 34 meczach.

Cieszymy się, że dołącza do nas tak doświadczony napastnik, który pomoże nam wzmocnić rywalizację na tej pozycji. Artur będzie walczył o miejsce w składzie z dwójką innych doświadczonych snajperów - Mikaelem Ishakiem i Aronem Johannssonem, a Filip Szymczak zostanie na rok wypożyczony do innego klubu, by zbierać cenne boiskowe minuty - powiedział dyrektor sportowy Lecha Tomasz Rząsa, cytowany w komunikacie.

Sobiech wystąpił dotychczas w 114 spotkaniach w polskiej ekstraklasie, w barwach Ruchu Chorzów, Polonii Warszawa i Lechii Gdańsk. Grał także w zespołach niemieckich: Hannover 96 i SV Darmstadt. Z Fatih Karagumruk SK awansował najpierw do najwyższej ligi.

(...) Pomogłem drużynie w awansie, a kolejnym spędzonym tam pełnym sezonie w zrealizowaniu celu, jakim było zapewnienie sobie jak najszybciej utrzymania. Strzeliłem w tych rozgrywkach dziewięć goli, więc myślę, że swoją cegiełkę przyłożyłem - stwierdził nowy zawodnik Lecha.

Dwa gole w kadrze

W reprezentacji Polski Sobiech zagrał w 13 meczach i zdobył dwie bramki. Ostatni raz wystąpił w kadrze w 2015 roku.

Przed sezonem 2021/2022 do Lecha, prowadzonego przez trenera Macieja Skorżę, wcześniej dołączyli m.in. Radosław Murawski i Portugalczyk Joel Pereira.

We wtorek poznański zespół udał się na obóz do Opalenicy, gdzie będzie przebywał do 9 lipca. W kadrze na zgrupowanie znalazło się 29 piłkarzy.