Formalnie Douglas Costa jest zawodnikiem Juventusu Turyn, z którego został wypożyczony do Bayernu, gdzie grał dwukrotnie, w latach 2015-17 i w bieżącym sezonie. Włoski klub wypożyczył go również do Brazylii do 30 czerwca 2022 roku.

Reklama

30-letni pomocnik rozegrał 34 mecze w reprezentacji Brazylii, m.in. w mistrzostwach świata w Rosji w 2018 roku.