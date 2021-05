Polak w 90. minucie kończącego rozgrywki meczu Bayernu Monachium z FC Augsburg (5:2) zdobył 41. bramkę w sezonie, a legendarny "Der Bomber" z dorobkiem 40 zakończył edycję 1971/72.

Lewandowski w tym sezonie Bundesligi zdobywał gole średnio co niespełna godzinę, a Mueller 49 lat temu trafiał co 77 minut. Także biorąc pod uwagę wszystkie występy obu piłkarzy w niemieckiej ekstraklasie kapitan polskiej reprezentacji ma minimalnie lepszą przeciętną - trafia do siatki co 102 minuty, Mueller - co 105.

32-letni napastnik Bayernu wykorzystał dotychczas 29 z 32 rzutów karnych w lidze w tym klubie, a 35 z 39 wliczając występy w Borussii Dortmund. To daje mu znacznie lepszą skuteczność od Muellera, który wykorzystał 51 z 63 "jedenastek".

Jednak do słynnego Niemca wciąż należy sporo rekordów niemieckiej ligi. Pozostaje najlepszym strzelcem w historii Bundesligi z 365 golami, czyli strzelił o 88 więcej niż drugi w tym zestawieniu Polak. Siedmiokrotnie był królem strzelców ekstraklasy, do tego w 1967 roku został nim jako najmłodszy w historii, a "Lewy" statuetek armatek dla najlepszego snajpera sezonu uzbierał dotychczas sześć.

Mueller jest także najlepszym strzelcem Pucharu Niemiec oraz najskuteczniejszym piłkarzem w historii Bayernu Monachium.

Najważniejsze rekordy Gerda Muellera (w nawiasach osiągnięcia Lewandowskiego):

- najskuteczniejszy strzelec w historii Bundesligi – 365 goli w 427 meczach (Lewandowski - 277)

- najwięcej kolejnych meczów ze strzelonym golem w sezonie – 16; od 27 września 1969 do 3 marca 1970 (11)

- najmłodszy król strzelców Bundesligi – w sezonie 1966/67 miał 22 lata

- siedem tytułów króla strzelców Bundesligi (6)

- najlepszy strzelec Pucharu Niemiec – 78 bramek w 62 meczach (39)

- najlepszy strzelec Bayernu Monachium – 547 bramek w 594 meczach we wszystkich rozgrywkach (294)

