Polski napastnik grał do 81. minuty, kiedy zmienił go Michael Krmencik. To właśnie Czech w 90. minucie zdobył zwycięską bramkę. Wcześniej prowadzenie ekipie z Salonik dał Vieirinha, a wyrównał Yann M'Vila.

Wcześniej PAOK zdobywał Puchar Grecji w 1972, 1974, 2001, 2003, 2017, 2018 i 2019 roku.