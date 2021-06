Kilka dni temu kibice "Kanarków" zorganizowali "pogrzeb" Kity. Przy akompaniamencie "Marszu pogrzebowego" zakopali trumnę z napisem "FC Kita".

Reklama

To, co się wydarzyło, jest tragedią. Na co czekacie? Na prawdziwą śmierć? Co to jest? To skandal! Złożyliśmy skargę i sprawę sądową - grzmi na łamach francuskich mediów Kita, który domaga się reakcji ze strony policji i władz miasta.