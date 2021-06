W Dynamie czuję się bardzo komfortowo. Widzę, jak klub się rozwija, w dodatku sam dobrze się tu rozwijam. Kibice uznali mnie nawet za najlepszego zawodnika sezonu – to niesamowite i bardzo wartościowe. Rosja ma silną ligę. Razem z klubem doszliśmy do wniosku, że podpisanie nowego kontraktu to najlepsza decyzja. Cieszę się, że tak się stało. Mamy ambitne cele i doskonałe możliwości ich realizacji - powiedział Szymański, cytowany na stronie Dynama.

Reklama

22-letni pomocnik przeniósł się do Moskwy latem 2019 roku z Legii Warszawa.

Jak podkreślił rosyjski klub, Szymański szybko zdobył "miłość fanów" dzięki swojej grze i maksymalnemu poświęceniu. Przypomniano, że rozegrał już łącznie 54 mecze w Dynamie, w których strzelił dwa gole i zaliczył osiem asyst.

W reprezentacji Polski wystąpił dotychczas 11 razy (jeden gol). Nie znalazł się w 26-osobowej kadrze na mistrzostwa Europy. Jest na liście rezerwowej.