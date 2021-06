Depay, który wystąpił w obu dotychczasowych meczach Holandii w mistrzostwach Europy - z Ukrainą (3:2) i Austrią (2:0) - i strzelił jedną bramkę, rozpoczął seniorską karierę w PSV Eindhoven na początku minionej dekady. Później przeniósł się do Manchesteru United, a następnie do Lyonu. We francuskiej ekipie w dużym stopniu przyczynił się do awansu do półfinału Ligi Mistrzów w sezonie 2019/20.

Reklama

Umowa Holendra z Lyonem kończy się 30 czerwca, więc do stolicy Katalonii piłkarz przeniesie się za darmo.

Barcelona zakończyła miniony sezon hiszpańskiej ekstraklasy na trzeciej pozycji. Mistrzem zostało Atletico Madryt.