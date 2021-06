Występujący w New York Red Bulls Patryk Klimala zdobył bramkę w wyjazdowym meczu z New England Revolution (2:3) w meczu Major League Soccer. To pierwszy gol polskiego piłkarza w tym sezonie MLS.

Klimala, który rozegrał całe spotkanie, wpisał się na listę strzelców w 53. minucie - przy stanie 0:3. Kwadrans przed końcem wynik ustalił Andres Reyes. Reklama W zespole Revolution w 81. minucie na boisko wszedł Adam Buksa, zastępując Gustavo Bou. Klimala podpisał kontrakt z nowojorską ekipą przed dwoma miesiącami. Wcześniej grał w szkockim Celtic FC. Kacper Przybyłko zdobył bramkę i miał asystę w meczu z Portland Timbers Zobacz również Zawodnicy New England Revolution odnieśli piąte zwycięstwo z rzędu i z dorobkiem 23 punktów (w 10 występach) zajmują pierwsze miejsce w Konferencji Wschodniej. Drużyna New York Red Bulls plasuje się na ósmej pozycji - 12 pkt (dziewięć meczów).