Perez nazywa Ronaldo "imbecylem" i "chorym człowiekiem", natomiast szkoleniowca ocenia jako człowieka, który "nie był normalny". Prezes madryckiego klubu nie oszczędził także byłego trenera klubu i reprezentacji Hiszpanii Vicente del Bosque, o którym mówi, że "nie jest trenerem", tylko "jednym z największych kłamstw", jakie widział w swoim życiu.

W pierwszej części nagrań opublikowanych dzień wcześniej Perez krytykuje byłe gwiazdy Madrytu Ikera Casillasa i Raula Gonzaleza. Jak twierdzi dziennik powiedział tam, że Casillas nigdy nie był wystarczająco dobry dla Realu, natomiast Raul myślał, że jest właścicielem klubu.

Perez podobno miał ich obu nazwać "wielkimi oszustami".

"El Confidencial" ujawnił, że komentarze na temat Ronaldo i Mourinho pojawiły się w 2012 roku, podczas drugiej kadencji Pereza w klubie. Komentarze na temat Casillasa i Raula pojawiły się podobno w 2006 roku.

Perez wydał we wtorek oświadczenie, w którym stwierdził, że prezentowane oceny były "odosobnionymi cytatami, które były częścią rozmów i zostały wyjęte z szerszego kontekstu". Dodał, że zostały one właśnie teraz opublikowane, aby pogrążyć go jako jednego z głównych architektów piłkarskiej Superligi.