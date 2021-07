Piłkarz reprezentacji Anglii Marcus Rashford przejdzie operację barku - poinformował jego klub Manchester United. Media szacują, że niezdolny do gry będzie około trzy miesiące. To oznaczałoby, że nie zagra z Polską we wrześniowym meczu eliminacji mistrzostw świata.

Już dwa tygodnie temu o spodziewanej operacji informowały BBC i "Daily Telegraph". Reklama Kontuzja barku dokuczała mu od dłuższego czasu. Po licznych konsultacjach uznano, że najlepszym rozwiązaniem będzie interwencja chirurgiczna. Kiedy wychodzę na boisko, zawsze daje z siebie 100 procent. Pod względem fizycznym tych stu procent nie mogłem jednak osiągnąć. Aby móc grać jak najdłużej, muszę słuchać swojego ciała - napisał Rashford na Twitterze. Rashford uczestniczył w mistrzostwach Europy, w których reprezentacja Anglii zajęła drugie miejsce. Był jednym z trzech piłkarzy kadry Garetha Southgate'a, obok Jadona Sancho i Bukayo Saki, którzy nie trafili do siatki w serii "jedenastek" w finale z Włochami na Wembley. 23-latek jest wychowankiem Manchesteru United. W 179 ligowych meczach zdobył 55 bramek. W drużynie narodowej ma na koncie 46 występów i 12 goli. Polska zmierzy się z Anglią w kwalifikacjach MŚ 8 września w Warszawie. Pod koniec marca biało-czerwoni przegrali na Wembley 1:2.