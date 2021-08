"La Gazzetta dello Sport" poinformowała, że 28-letni Lukaku poleciał do stolicy Wielkiej Brytanii prywatnym samolotem z Nicei razem ze swoim agentem Federico Pastorello. Podano także, że Belg jest już po testach medycznych i ma podpisać pięcioletnią umowę.

To będzie druga przygoda Lukaku w barwach Chelsea. Pierwszą rozpoczął w 2011 roku, ale wówczas był jeszcze młody i zagrał jedynie w 15 meczach. Trzy lata później został sprzedany do Evertonu i wypożyczony do West Bromwich Albion. W 2017 roku występował w barwach Manchesteru United, a dwa lata później przeprowadził się do Włoch.

Nigdy nie ukrywał, że jego dziecięcą miłością jest właśnie Chelsea Londyn i z przyjemnością kiedyś do tego klubu wróci. Lukaku mocno pomógł w tym sezonie Interowi Mediolan w zdobyciu pierwszego od 11 lat mistrzostwa Włoch, z dorobkiem 24 goli był drugim najskuteczniejszym piłkarzem Serie A.