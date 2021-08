23-letni angielski napastnik Tammy Abraham przechodzi z Chelsea Londyn do AS Roma - podały we wtorek kluby. Rzymianie zapłacą za tego piłkarza 40 milionów euro plus bonusy określone w umowie. W seniorskiej londyńskiej drużynie strzelił 30 goli w 82 meczach.

Abraham jest wychowankiem Chelsea. Od kilku tygodni media informowały o jego prawdopodobnym odejściu z "The Blues". Reklama Anglik podpisał pięcioletni kontrakt z włoskim zespołem. Od niedawna funkcję trenera rzymian pełni Portugalczyk Jose Mourinho, który ostatnio pracował w Tottenhamie Hotspur, a w latach 2013-2015 był szkoleniowcem Chelsea. Zawodnikiem AS Roma jest 19-letni Nicola Zalewski, który w poniedziałek po raz pierwszy został powołany do seniorskiej reprezentacji Polki - na wrześniowe spotkania eliminacji mistrzostw świata. Dżeko i Dumfries nowymi piłkarzami Interu Mediolan Zobacz również Abraham jest sześciokrotnym reprezentantem Anglii. Niedawno kontrakt z Chelsea podpisał Belg Romelu Lukaku, a jego miejsce w Interze Mediolan zajął Edin Dżeko z Bośni i Hercegowiny. AS Roma rozpocznie sezon w Serie A 22 sierpnia meczem u siebie z Fiorentiną.