Mendy nie był obecny w piątek w sądzie. W ubiegłym tygodniu odmówiono mu zwolnienia za kaucją.

Data rozpoczęcia procesu może się jeszcze zmienić, zwłaszcza jeśli 27-letni Francuz przyzna się do winy. Jak na razie się na to nie zanosi - obrończyni piłkarza Eleanor Laws zapowiedziała w rozmowie z BBC, że 15 listopada - na kolejnym przesłuchaniu - złoży wniosek o oddalenie zarzutów.

Pod koniec sierpnia, po wszczęciu postępowania w tej sprawie przez policję, Manchester City zawiesił tymczasowo swojego zawodnika. Zarzuty stawiane Mendy'emu dotyczą trzech osób powyżej 16 roku życia, a do zdarzeń miało dojść między październikiem 2020 a sierpniem 2021.

Obrońca dołączył do Manchesteru w 2017 roku za ok. 52 mln funtów i ma na koncie trzy tytuły mistrza Anglii. W sumie w barwach "The Citizens" rozegrał 75 meczów. W barwach reprezentacji Francji zanotował 10 występów. Był w składzie kadry, która wywalczyła w 2018 roku mistrzostwo świata.