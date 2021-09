Z Udinese 2:2, z Empoli 0:1 i wreszcie 1:2 z Napoli - to dotychczasowe wyniki "Starej Damy", która latem - po stracie na rzecz Interu Mediolan mistrzostwa Włoch - przeszła dwie zasadnicze zmiany. O ponowne scudetto zespół ma powalczyć z Massimiliano Allegrim w roli trenera, ale bez Portugalczyka Cristiano Ronaldo, który przeniósł się do Manchesteru United.

Szczęsny wyczerpał limit błędów

Początki są trudne, a do kłopotów turyńczyków przyczynił się też Wojciech Szczęsny. Bramkarz reprezentacji Polski w spotkaniu z Udinese popełnił dwa błędy, które kosztowały jego zespół utratę zwycięstwa. Nie popisał się też w ostatnim starciu z Napoli, przyczyniając się wydatnie do zdobycia przez gospodarzy wyrównującego gola.

Szczęsny otrzymał wsparcie od Allegriego, który uciął spekulacje, że może posadzić go na ławce rezerwowych. We wtorek w Malmoe Polak zachował czyste konto w meczu Ligi Mistrzów, a "Juve" wygrało 3:0, co na pewno poprawi nastroje i doda wiary przed spotkaniem z Milanem.

Uspokajać może też fakt, że kiedy w 2015 roku - także pod wodzą Allegriego - zespół rozpoczął sezon identycznie (punkt w trzech występach), to maju 2016 cieszył się z prymatu w kraju.

Ibrahimovic pod znakiem zapytania

Ekipa z Mediolanu po siedmiu latach wróciła do LM i choć przegrała na Anfield z Liverpoolem (2:3), to postawiła się jednemu z faworytów rywalizacji i tanio skóry nie sprzedała. W Serie A ma na rozkładzie Sampdorię Genua, Cagliari i Lazio Rzym, więc uda się do Turynu w dobrych humorach.

W Anglii z powodu urazu ścięgna Achillesa zabrakło zbliżającego się do 40. urodzin Zlatana Ibrahimovica. Gdyby Szwed nie zdążył się wykurować do niedzieli, to trener Stefano Pioli może liczyć na młodego Hiszpana Brahima Diaza, który zdobył jednego z goli na boisku Liverpoolu, oraz doświadczonego Francuza Oliviera Giroud.

Oprócz Piolego i jego "Rossonerich" trzy wygrane w lidze odnotowały prowadzone przez Luciano Spallettiego Napoli, którego zawodnikiem jest Piotr Zieliński, oraz Roma z charyzmatycznym Jose Mourinho na ławce.

Debiut Tudora w roli trenera Verony

Napoli, które w czwartek od remisu 2:2 w Anglii z Leicester City rozpoczęło zmagania w Lidze Europy, zakończy kolejkę w poniedziałek spotkaniem z Udinese. Na boisku mogłoby się spotkać dwóch Polaków, ale prawdopodobnie pojawi się tylko Zieliński. Zawodnikiem gospodarzy jest Łukasz Teodorczyk, ale pozostaje w głębokiej rezerwie.

Drużyna z Udine udanie rozpoczęła sezon, w trzech występach zdobyła siedem punktów i plasuje się na piątym miejscu.

Jeszcze lepiej pod wodzą Mourinho wystartowała Roma. Wygrała wszystkie trzy spotkania w Serie A i trzy w Lidze Konferencji (dwa w kwalifikacjach i jeden grupowy). Łącznie w sześciu meczach rzymianie zdobyli 19 goli.

W niedzielę wieczorem zagrają na wyjeździe z Veroną Pawła Dawidowicza, która doznała dotychczas w lidze trzech porażek. Skutkiem tego była zmiana szkoleniowca - w miejsce Eusebio Di Francesco zatrudniono Chorwata Igora Tudora.

Mistrz Inter podejmie na San Siro w Mediolanie Bolognę, której bramki strzeże Łukasz Skorupski. Obie drużyny mają po siedem punktów i w tym sezonie jeszcze nie zaznały goryczy porażki.