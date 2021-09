Od swojego powrotu do Manchesteru United pod koniec sierpnia Ronaldo strzelił cztery bramki. 36-letni Portugalczyk wielką karierę zaczął w 2003 roku, kiedy ze Sportingu Lizbona trafił właśnie do Manchesteru United. Sześć lat później przeniósł się do Realu Madryt. Pięciokrotnie triumfował w Lidze Mistrzów (raz z "ManU" i cztery razy z "Królewskimi"). Na koncie ma też trzy tytuły mistrza Anglii i dwa mistrza Hiszpanii.

Reklama

Ostatnio występował we włoskiej Serie A w Juventusie Turyn (dwa tytuły w lidze), skąd wrócił na Wyspy Brytyjskie.

Nie zdziwiłbym się, gdyby nadal grał tak jak obecnie w wieku 40 lat - przyznał Solskjaer.

Sposób, w jaki on dba o siebie, jest kluczem do wszystkiego, do pasma sukcesów. Ale oczywiście do tego dochodzi ciężka praca i geny - dodał norweski szkoleniowiec. - On włożył każdą uncję swojej energii i wysiłku po to, aby stać się takim graczem, jakim jest dzisiaj - podkreślił.

Norweg uważa także, że Ronaldo będzie szedł dalej, dopóki jego nogi, a nawet głowa nie powiedzą "to koniec".

Po pięciu kolejkach United zajmują trzecie miejsce w tabeli Premier League z czterema zwycięstwami i jednym remisem. Na czele z takim samym bilansem (13 punktów) Chelsea Londyn i Liverpool.