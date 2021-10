Do zdarzenia doszło w trakcie poniedziałkowego spotkania jego zespołu Sport Club Sao Paulo w mieście Guarani. Ribeiro zakwestionował jedną z decyzji sędziego Rodrigo Crivellaro i go zaatakował. Mecz został przerwany. Arbiter trafił do szpitala, z którego później został zwolniony.

Zawodnik został oskarżony o usiłowanie zabójstwa, a jego klub nazwał incydent "jednym z najsmutniejszych w swojej historii". Spotkanie dokończono następnego dnia - drużyna Guarani wygrała 1:0.