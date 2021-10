Mogą jej też spróbować nieliczni fani, ci którzy mają szczęście, by zasiąść w klubowym sektorze dla VIP-ów.

Specjalny przenośny piekarnik do jej wypiekania został także sprowadzony ze stolicy regionu Kampania, słynącej właśnie z pizzy.

Bez dwóch zdań, to najlepsza pizza jaką kiedykolwiek jadłeś - mówi o hicie klubowego menu prezes klubu Amerykanin Andy Kohlberg, były zawodowy tenisista specjalizujący się w grze deblowej, cytowany przez BBC.

Mallorca ma wiele międzynarodowych akcentów, a włoska pizza jest jednym z nich. Większościowym właścicielem klubu jest amerykańskie konsorcjum, którego prominentnymi postaciami są właściciele drużyny NBA Phoenix Suns. Członkiem grupy inwestorów jest także Kanadyjczyk Steve Nash, w przeszłości jeden z najlepszych rozgrywających ligi NBA i kolega Marcina Gortata w klubie z Arizony, a obecnie szkoleniowiec Brooklyn Nets, faworyta do wywalczenia mistrzostwa.

Amerykanie kupili klub w 2016 r., gdy Real Mallorca był potężnie zadłużony i spadł do trzeciego poziomu rozgrywek w Hiszpanii. Od początku celem właścicieli było wprowadzenie go ponownie (ostatni raz w sezonie 2012/13) do La Liga, co udało się w 2018 r. W 2003 r. drużyna z Balearów zdobyła Puchar Hiszpanii, a w sezonie 1998/99 dotarła do finału Pucharu Zdobywców Pucharu, w którym uległa Lazio Rzym 1:2.