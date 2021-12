41-letni Gerrard w latach 1998-2015 rozegrał w barwach "The Reds" ponad 500 meczów. Karierę zakończył za oceanem, a później wrócił do ukochanego klubu jako szkoleniowiec juniorów. Poważną pracę szkoleniową zaczął w 2018 roku w Rangers FC, którym przywrócił choć część dawnego blasku, a przede wszystkim odebrał tytuł mistrzowski Celtikowi. W listopadzie przyjął propozycję Aston Villi i zadebiutował jako trener w Premier League.

Jego dotychczasowy bilans to trzy zwycięstwa i porażka, ale w sobotę nie będzie łatwo o poprawę dorobku, bo drużyna trenera Juergena Kloppa jest w ścisłej czołówce, o punkt za prowadzącym Manchesterem City i "oczko" przed trzecią Chelsea Londyn. Do tego Liverpool może się pochwalić najlepszym atakiem w lidze - 44 gole w 15 spotkaniach.

Ekipa z Birmingham pod wodzą Gerrarda, którego w przyszłości typuje się na menedżera Liverpoolu, oddaliła się od strefy spadkowej i awansowała na 10. pozycję. Pewne miejsce w składzie jego drużyny ma reprezentant Polski Matty Cash.

"Nie dam się wciągnąć w dyskusję o przyszłości i emocjach związanych z powrotem na Anfield, choć oczywiście spodziewam się raczej miłego przyjęcia. Wszystko jednak skończy się wraz z pierwszym gwizdkiem, bo gospodarze i ich kibice będą oczekiwać wygranej. Skupiam się na meczu, a wszelkie dywagacje zostawiam innym ludziom. Dla mnie liczy się to, że jedziemy tam podbudowani dobrymi występami i z przekonaniem, że możemy podjąć rękawicę" - zaznaczył Gerrard, który z Liverpoolem wygrał Ligę Mistrzów, sięgnął po Puchar UEFA, dwa razy zdobył Puchar Anglii, a trzykrotnie Puchar Ligi.

Prowadzący w tabeli i broniący tytułu Manchester City podejmie ósmy w zestawieniu Wolverhampton. Będzie to pojedynek przede wszystkim czołowych linii obrony - piłkarze prowadzeni przez Josepa Guardiolę stracili tylko dziewięć goli (podobnie jak Chelsea), a "Wilki" - 13.

W poprzednim sezonie ekipa City dwukrotnie pokonała tego rywala (3:1 i 4:1), ale wcześniej dwukrotnie przegrała.

Delikatną zadyszkę złapała Chelsea. Niedawny lider wygrał tylko jeden z czterech ostatnich meczów, a West Ham United w Premier League i Zenit Sankt Petersburg w Lidze Mistrzów wbiły londyńczykom po trzy gole. Zwłaszcza strata bramki w doliczonym czasie środowej potyczki w Rosji może okazać się kosztowna, bo wskutek niej "The Blues" nie będą rozstawieni w losowaniu 1/8 finału LM.

Odzyskanie skuteczności w defensywie - bo dwukrotnie z rzędu po trzy gole Chelsea straciła wcześniej w kwietniu 2019 roku - ma być podstawą, by włączyć się do walki o mistrzostwo. Powrót do równowagi ma nastąpić już w sobotę, w starciu z Leeds United, którego zawodnikiem jest Mateusz Klich.

"Przed swoimi kibicami musi odpowiednio zareagować na ostatnie niepowodzenia. Najlepsze byłoby zwycięstwo i gra na dobrym, równym poziomie od pierwszej do ostatniej minuty. Nasza pewność siebie może wrócić tylko w ten sposób" - przyznał hiszpański kapitan Chelsea Cesar Azpilicueta.

Być może w ten sposób odniósł się też do krytyki, jaka spadła na zawodników po występie w Sankt Petersburgu, gdzie - według trenera Thomasa Tuchela - zabrakło im determinacji i odpowiedniej koncentracji.

Po dłuższej przerwie i jedynie pojedynczych przypadkach zakażeń w klubach Premier League stwierdzono ostatnio sporo przypadków zakażeń COVID-19. Najbardziej koronawirus dotknął na razie Tottenham Hotspur, gdzie pozytywny wynik testu miało ośmiu piłkarzy i pięciu członków sztabu.

Władze ligi zdecydowały o przełożeniu zaplanowanego na niedzielę meczu z Brightonem Jakuba Modera. W czwartek "Koguty" nie zagrały też w Lidze Konferencji z francuskim Rennes, a jeszcze wcześniej ligową konfrontację z Burnley przełożono z powodu zasypanego śniegiem boiska. Kłopoty kadrowe i duże zaległości w obliczu i tak napiętego kalendarza w okresie świąteczno-noworocznym nie wróżą dobrze drużynie trenera Antonio Conte.

Kilka przypadków COVID-19 stwierdzono również w Leicester City, a z niepokojem na wyniki ostatnich testów czekają też w ekipie Norwich City, która w poprzednim tygodniu rywalizowała z Tottenhamem (0:3).