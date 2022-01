24-letni Bentancur podpisał z angielskim klubem kontrakt do 2026 roku i kosztował 19 milionów euro plus ewentualnie kolejnych sześć w postaci bonusów. Z kolei trzy lata młodszy Kulusevski na półtora roku został wypożyczony do ekipy z Londynu za 10 milionów euro, z klauzulą wykupu za 35 milionów euro po osiągnięciu określonych w umowie celów sportowych w sezonie 2022/23.

Reklama

W 2020 roku za reprezentanta Szwecji Juventus zapłacił Atalancie Bergamo 35 mln euro, ale ma on problemy z wywalczeniem miejsca w podstawowym składzie "Starej Damy". Bentancur trafił do Turynu w 2017 roku i wywalczył trzy tytuły mistrza Włoch, a w koszulce "Bianconerich" rozegrał 181 meczów.

Za transferami obu piłkarzy stoją znający ich z Serie A włoski trener "Kogutów" Antonio Conte oraz dyrektor zarządzający angielskiego klubu Fabio Paratici, który poprzednio pracował właśnie w Juventusie.

Tottenham w poniedziałek stracił też jednego zawodnika - do Olympique Lyon, czyli swojego poprzedniego klubu, wypożyczony został francuski pomocnik Tanguy Ndombele.

Reklama

Stołeczna drużyna zajmuje siódme miejsce w tabeli angielskiej ekstraklasy, tracąc dwa punkty do Manchesteru United, który plasuje się na czwartej pozycji, ostatniej premiowanej występem w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. "Czerwone Diabły" jednak rozegrały dwa spotkania więcej, a wyprzedzające bezpośrednio "Spurs" londyńskie Arsenal i West Ham United także mają za sobą więcej występów.