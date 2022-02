Zakażenie Tuchela komplikuje nieco podróż "The Blues" do Zjednoczonych Emiratów Arabskich na Klubowe Mistrzostwa Świata. Chelsea w środę czeka mecz półfinałowy i zespół na Bliski Wschód pojedzie bez niemieckiego szkoleniowca. Ma on ewentualnie dołączyć do ekipy później.

Reklama