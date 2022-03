Piłkarze OGC Nice pokonali czwartoligowy FC Versailles 2:0 i awansowali do finału Pucharu Francji. Bramkarzem gospodarzy jest Marcin Bułka, który rozegrał całe spotkanie. We środę, w drugim półfinale, zmierzą się FC Nantes z AS Monaco.

Gole dla miejscowych po przerwie zdobyli Amine Gouiri i Kasper Dolberg. 22-letni Bułka, były zawodnik polskiej "młodzieżówki", zaliczył dobre zawody.Drużyna z Nicei po raz pierwszy od 25 lat awansowała do finału Pucharu Francji. O trofeum zagra 8 maja na paryskim Stade de France.Trener Christophe Galtier pozostaje na dobrej drodze po drugie trofeum z rzędu po tym, jak w zeszłym sezonie poprowadził Lille OSC do tytułu mistrzowskiego, zanim przeniósł się do Nicei.