22-letni Matwiejew do klubu Dynamo Czeskie Budziejowice przeszedł na początku roku z Lokomotiwu Moskwa. Rozgrywający od razu podjął treningu z pierwszą drużyną, wyruszył też na obóz przygotowawczy do Turcji. Zawodnik ani razu nie zagrał w barwach Dynamo, choć figurował w składzie na mecze. Kilkakrotnie wystąpił w drużynie rezerw.

Szkoda, że musimy pożegnać się z Maksem. Widzieliśmy w nim ogromny potencjał, który mógłby rozwijać się w naszym kraju, ale sytuacja zmieniła się w ostatnim czasie tak bardzo, że nie ma możliwości, aby kontynuował karierę w naszym klubie. Złożył wniosek o wizę długoterminową, ale z powodu wojny na Ukrainie ich wydawanie zostało zawieszone - wyjaśnił dyrektor sportowy Dynama Milan Cadek.

Trzy lata starszy Nazarow dołączył do Bohemiansu na początku zimy, po czym podpisał z klubem kontrakt do końca sezonu, z opcją przedłużenia. Obrońca wraz z zawarciem umowy wystąpił również o przedłużenie wizy na pracę. I w tym przypadku zadziałał ten sam mechanizm, który dotyczy także Matwiejewa. Czechy zawiesiły wydawanie wiz dla Rosjan do odwołania.

Klub próbował znaleźć miejsce dla Nazarowa w klubach innych krajów. Kiedy jednak upłynął termin kończący jego pobyt, zawodnik musiał opuścić Czechy, a Bohemians zwolnił go z kontraktu, aby mógł kontynuować karierę gdzie indziej.