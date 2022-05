Gordon, kapitan Hearts i reprezentacji Szkocji, pięciokrotnie zachował czyste konto w sześciu meczach kwalifikacyjnych mistrzostw świata 2022. Wydatnie tym pomógł drużynie narodowej awansować do play offów. "Armia Tartan" w półfinale baraży 1 czerwca podejmie Ukrainę, a zwycięzca zagra z Walią cztery dni później o miejsce w turnieju w Katarze.

Pochodzący z Edynburga piłkarz w tym sezonie doprowadził Hearts do trzeciego miejsca w szkockiej ekstraklasie, co zapewniło miejsce w kwalifikacjach play off Ligi Europy w przyszłym sezonie. Niebawem, bo już 21 maja, czeka go występ w finale Pucharu Szkocji. Rywalem będzie drużyna Rangers.

Kariera Gordona zawiera wzloty i upadki. Dziesięć lat temu nie zagrał w dwóch pełnych sezonach z powodu poważnej kontuzji kolana. Po przenosinach do Celticu zdobył w 2015 roku po raz drugi nagrodę dla najlepszego piłkarza roku w Szkocji.

39-letni bramkarz jest pięciokrotnym mistrzem Szkocji, dwa razy zdobywał puchar kraju, a cztery raz puchar ligi szkockiej. Wszystkie trofea wywalczył w barwach Celticu. W roku 2007, po przeprowadzce na kilka sezonów do angielskiego Sunderlandu za 9 mln funtów, został najdroższym bramkarzem na Wyspach Brytyjskich.