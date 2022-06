Według wtorkowego dziennika “AS” w sprawie ewentualnego przejścia kapitana biało-czerwonych nastąpiła stagnacja. Gazeta wskazuje, że aby zatrzymać Lewandowskiego Bayern wysłał nawet swoich wysłanników na Majorkę, gdzie piłkarz od kilku dni wypoczywa z rodziną.

Reklama

Paris Saint-Germain też chce "Lewego"

Przyszłość polskiego napastnika wydaje się niejasna”, napisał we wtorkowym wydaniu sportowy dziennik z Madrytu, podkreślając, że jedyne co aktualnie próbuje robić dyrekcja Bayernu, to “zamknąć drzwi Lewandowskiemu przed nosem.

W Monachium są świadomi, że w krótkim czasie nie uda im się znaleźć piłkarza, który zapewni im taką liczbę bramek w sezonie jak polska gwiazda, albo kogoś kto nawet zbliżyłby się do tej cyfry. Pomimo tego, że jasno wyraził on swą chęć do odejścia, Bayern chce mu zamknąć drzwi - napisał “AS”.

Reklama

Tymczasem wydawane w Katalonii “Sport” i “Mundo Deportivo” zauważają, że Lewandowski znalazł się na celowniku Paris Saint-Germain, a francuski gigant rozważa sprowadzenie go do swojej drużyny.

Odnotowują też ostatnie deklaracje osób z otoczenia piłkarza, zgodnie z którymi jedyną możliwą opcją po ewentualnym opuszczeniu Monachium byłaby dla “Lewego” Barcelona.

Reklama

Xavi czeka na Lewandowskiego

“Mundo Deportivo” twierdzi, że stolica Katalonii jest “oczekiwanym kierunkiem przez samego Lewandowskiego”, a i sam trener FC Barcelona Xavi Hernandez czeka na polskiego napastnika.

Xavi Hernandez chciałby go mieć u siebie przed podróżą do USA, która rozpoczyna się 16 lipca - poinformował barceloński dziennik sportowy.

Tymczasem katalońska rozgłośnia RAC1 twierdzi, że główną przeszkodą w transferze Lewandowskiego są nowe przepisy hiszpańskiej ligi o tzw. fair play finansowym. Z ironią twierdzi, że powinny one nazywać się “prawem przeciwko FC Barcelona”.

Marcin Zatyka