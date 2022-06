Brazylijski piłkarz Gabriel Jesus przenosi się z Manchesteru City do Arsenalu Londyn za 52,3 mln euro - informują brytyjskie media. Według "The Athletic" oraz "The Guardian" oba kluby angielskiej ekstraklasy osiągnęły już w tej sprawie porozumienie.

Jesus ma podpisać z "Kanonierami" kontrakt na pięć lat i według brytyjskich mediów także w tej sprawie wszystko już zostało ustalone.

Głównym powodem odejścia 25-letniego napastnika ma być niewielka szansa na występy w pierwszym składzie po tym, jak "The Citizens" pozyskali Norwega Erlinga Haalanda z Borussii Dortmund. Jesus trafił do zespołu obecnego mistrza Anglii w 2017 roku z Palmeiras Sao Paulo, w którym dwa lata wcześniej rozpoczął seniorską karierę. Brazylijski piłkarz czterokrotnie triumfował w Premier League, wywalczył jeden Puchar Anglii i trzy Puchary Ligi, a w ubiegłym roku wystąpił w finale Ligi Mistrzów. W dorobku ma również triumf w Copa America w 2019 roku oraz olimpijskie złoto zdobyte trzy lata wcześniej.

Cezary Faber