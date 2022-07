24-letni polski piłkarz Przemysław Płacheta, który od 2020 roku grał w angielskim Norwich City, do końca sezonu 2022/23 został wypożyczony do występującego w The Championship Birmingham City - poinformował jego nowy klub.

Reprezentant Polski w ekipie "Kanarków" w ostatnim sezonie Premier League zagrał w 12 meczach, nie zdobył bramki ani nie zanotował asysty, a jego zespół zajął ostatnie miejsce w tabeli i spadł z ekstraklasy. Na poziomie Championship Płacheta wcześniej w barwach Norwich zagrał w 26 meczach, w których zaliczył jedno trafienie i dwie asysty. Reklama Płacheta przechodzi do innego zespołu zaplecza angielskiej ekstraklasy, który w poprzednim sezonie zajął 20. miejsce w tabeli. W reprezentacji Polski zadebiutował za kadencji Jerzego Brzęczka. Dotychczas zagrał w siedmiu meczach, w których nie zdobył bramki.