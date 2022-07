Dzisiaj spełniło się moje marzenie, które miałem przez całe życie. Teraz jestem Mengao - napisał Vidal na Instagramie, nawiązując do popularnej nazwy Flamengo.

Zespół Vidala w środę zwyciężył 2:0 z Atletico Mineiro, dzięki któremu klub z Rio de Janeiro awansował do ćwierćfinału Pucharu Brazylii. Obie bramki strzelił reprezentant Urugwaju Giorgian de Arrascaeta. Mineiro wygrał pierwszy mecz 2:1.

Brazylijskie media podały, że kontrakt 35-letniego nowego pomocnika Flamengo potrwa do grudnia przyszłego roku.

Piłkarz z bogatą karierą

Vidal rozpoczął karierę zawodową w chilijskim gigancie Colo Colo w 2005 roku. Dwa lata później przeniósł się do Bayeru Leverkusen, skąd odszedł w roku 2011 do Juventusu. W 2015 związał się czteroletnią umową z Bayernem Monachium. Później grał w Barcelonie i na koniec europejskiej podróży występował w barwach Interu. Zdobył tytuły mistrzowskie we Włoszech (4), Niemczech (3) i Hiszpanii (1).

Vidal w reprezentacji Chile rozegrał 133 meczów i sięgnął po Copa America (2015 i 2016) i występował na mistrzostwach świata w 2010 i 2014 roku.

Flamengo zajmuje dziewiąte miejsce w mistrzostwach Brazylii z 21 punktami po 16 meczach, traci dziewięć punktów do lidera - Palmeiras. W sierpniu Flamengo zmierzy się z lokalnym rywalem Corinthians w ćwierćfinale Copa Libertadores.