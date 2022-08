"He's back!" - widniało we wpisie na Twitterze nad krótkim filmikiem przedstawiającym Wernera na stadionie w Lipsku.

Według medialnych szacunków niemiecki klub wydał na niego 20 milionów euro. Dwa lata wcześniej sprzedał go do Anglii za ok. 55 milionów. W Londynie Werner jednak nie zachwycał i zwykle był tylko rezerwowym.

Spędziłem dwa wspaniałe lata w Chelsea, za które jestem bardzo wdzięczny, a których najważniejszym momentem był triumf w Lidze Mistrzów. Doświadczenie gry w innym kraju, w innej lidze, bardzo mnie rozwinęło - powiedział Werner, cytowany w komunikacie.

Wyjaśnił, że jego marginalna rola w Chelsea mogła kosztować go miejsce w kadrze na tegoroczne mistrzostwa świata, dlatego chciał zmienić klub.

Niemiec rozpoczął seniorską karierę w 2013 roku w VfB Stuttgart. Do RB Lipsk przeniósł się trzy lata później. W jego barwach rozegrał dotychczas 159 spotkań i zdobył 95 bramek. W ostatnim sezonie przed odejściem do Chelsea miał 28 goli ligowych i w klasyfikacji najskuteczniejszych piłkarzy wyprzedził go tylko Robert Lewandowski - 34.