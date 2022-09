Mistrz Francji Paris Saint-Germain rozstał się w czwartek z trzema piłkarzami, w tym z dwoma obrońcami. Abdou Diallo przeszedł do RB Lipsk, Layvin Kurzawa do londyńskiego Fulham, a defensywny pomocnik Idrissa Gueye do Evertonu..

Ci trzej piłkarze nie byli już częścią planów nowego kierownictwa sportowego PSG - od tego sezonu trenerem paryżan jest Christophe Galtier.

Pochodzący z Francji 26-letni Senegalczyk Diallo, który przybył do ekipy ze stolicy Francji w 2019 roku z Borussii Dortmund, wraca do Bundesligi - został wypożyczony do RB Lipsk z opcją wykupu.

Prawie cztery lata starszy Francuz Kurzawa, grający w Paris Saint-Germain od 2015 roku (trafił tam z Monaco), został wypożyczony do końca sezonu do beniaminka Premier League - Fulham.

Natomiast blisko 33-letni Senegalczyk Gueye trafił na zasadzie transferu definitywnego do Evertonu, w którym już występował w latach 2016-19. Teraz podpisał z angielskim klubem dwuletni kontrakt.