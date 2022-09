US Salernitana informuje o osiągnięciu porozumienia z Herthą Berlin w sprawie wypożyczenia z opcją wykupu polskiego napastnika Krzysztofa Piątka. Zawodnik będzie grał z numerem 99 - napisano w komunikacie.

Urodzony w Dzierżoniowie 27-latek ostatni sezon spędził na wypożyczeniu we włoskiej Fiorentinie, w której zagrał w 14 meczach i zdobył trzy bramki. Po zakończeniu sześciomiesięcznego wypożyczenia klub z Florencji nie wykupił Polaka i w czerwcu wrócił do drużyny ze stolicy Niemiec, w której był jedynie rezerwowym.

Reprezentant Polski swoje najlepsze lata we Włoszech spędził w 2018 roku, kiedy występował w Genui, a następnie na początku 2019 roku przeszedł do Milanu. W sezonie 2018/19 zdobył łącznie w obu zespołach 22 bramki i w klasyfikacji najlepszych strzelców uplasował się na trzecim miejscu tuż za napastnikiem Atalanty Bergamo Duvanem Zapatą oraz Fabio Quagliarellą, który został królem strzelców z dorobkiem 26 goli. Dotychczas we włoskiej ekstraklasie wystąpił łącznie w 69 meczach i w tym czasie udało mu się trafić 29 razy do siatki rywali.

W reprezentacji Piątek zagrał w 23 meczach, w których dotychczas 10 razy wpisywał się na listę strzelców.

Salernitana w poprzednim sezonie do ostatniej kolejki walczyła o utrzymanie i ostatecznie zajęła 17. miejsce. Obecnie zajmuje 12. lokatę z dorobkiem czterech punktów.