Obaj jeszcze w poniedziałek na konferencji prasowej, pytani dlaczego wybrali taki środek podróży, wybuchnęli śmiechem. Rozmawialiśmy o tym z firmą, która organizuje nasze wyjazdy i zastanawiamy się nad podróżowaniem na piaskowych bojerach - z przekąsem odparł szkoleniowiec.

Reklama

Czy mówisz poważnie, odpowiadasz w ten sposób??? – napisała na Twitterze burmistrz Paryża Anne Hidalgo. Obudźcie się chłopaki??? - dodała.

Nagrania wideo z ich komentarzami natychmiast stały się hitem internetu, wywołując szybko gniewne reakcje użytkowników mediów społecznościowych, ekologów i ministrów. W sieci pojawiły się memy przedstawiające Mbappe i Galtiera podróżujących na piaskowych bojerach.

We wtorek ten temat stał się jednym z ważniejszych do komentowania we Francji. Uwielbiam Mbappe, wszyscy możemy chichotać w najmniej odpowiednim momencie i to naprawdę był najmniej odpowiedni moment” – powiedział we wtorek minister finansów Bruno Le Maire dla telewizji BFM. „Ale wszyscy musimy poważnie traktować zmiany klimatyczne - dodając, że ironia Galtiera była „nie na miejscu”.

Reklama

Nantes położone jest około dwóch godzin jazdy pociągiem dużych prędkości z Paryża. Korzystanie z prywatnych odrzutowców było tego lata szeroko dyskutowanym tematem zarówno we Francji, jak i na całym świecie. Użytkownicy mediów społecznościowych śledzą – i krytykują – ich użycie w czasie fal upałów, susz i powodzi wywołanych zmianami klimatycznymi.

Prezydent Emmanuel Macron powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej, że „każdy musi coś zrobić”, aby walczyć ze zmianami klimatu.