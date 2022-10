Zawsze wygląda na głodnego goli. Jego liczby są przerażające – przyznał niedawno trener Manchesteru City Josep Guardiola, komplementując niesamowite umiejętności Haalanda.

Haaland trafia, jak na zawołanie

22-letni Norweg trafił do siatki w sobotę w 65. minucie, ustalając wynik meczu. Wcześniej bramki dla obrońców tytułu zdobyli Portugalczyk Joao Cancelo, Phil Foden i Algierczyk Riyad Mahrez.

Haaland zdobył bramkę w dziesiątym kolejnym meczu, licząc wszystkie rozgrywki.

Z 15 golami w dziewięciu występach (jedna kolejka została przełożona po śmierci królowej Elżbiety II) deklasuje konkurentów w Premier League. Imponuje też w Lidze Mistrzów, gdzie w tym sezonie zaliczył już pięć trafień.

Powody do satysfakcji może mieć również Kevin De Bruyne, który w meczu z Southampton FC miał udział przy golu Fodena. To 94. asysta Belga w Manchesterze City, co jest nowym rekordem tego klubu.

Dzięki zwycięstwu ekipa City awansowała z 23 punktami na pierwsze miejsce. Dotychczasowy lider Arsenal (21) zagra w niedzielę w Londynie z wicemistrzem Liverpoolem (10 pkt).

Chelsea tuż za "podium"

Na czwarte miejsce awansowała Chelsea (16 pkt). "The Blues", podbudowani niedawnym zwycięstwem nad Milanem 3:0 w Lidze Mistrzów, pokonali w sobotę w identycznych rozmiarach Wolverhampton Wanderers.

Bramki zdobyli Niemiec Kai Havertz, Amerykanin Christian Pulisic i wprowadzony z ławki rezerwowych Albańczyk Armando Broja.