Sebastian Szymański strzelił efektownego gola, a jego Feyenoord Rotterdam pokonał na wyjeździe dotychczasowego lidera AZ Alkmaar 3:1 w szlagierze 10. kolejki holenderskiej ekstraklasy. To trzecia bramka polskiego piłkarza w sezonie. 17-krotny reprezentant Polski dołączył do holenderskiego klubu w lipcu, jest wypożyczony z Dynama Moskwa. W niedzielę grał do 86. minuty.

23-letni Szymański trafił do siatki w 56. minucie, wówczas przy stanie 1:1. Polski pomocnik dostał piłkę na środku boiska, przebiegł z nią kilkadziesiąt metrów i popisał się skutecznym strzałem sprzed pola karnego. Reklama Feyenoord odniósł ważne zwycięstwo. Z dorobkiem 23 pkt awansował na trzecie miejsce, a mający taki sam dorobek AZ Alkmaar spadł z pierwszego aż na czwarte. Liderem jest obecnie Ajax Amsterdam - 25, przed PSV Eindhoven - 24.