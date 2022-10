To miała być weryfikacja po ostatnich nieudanych występach Barcelony. Po porażce w El Clasico Barcelona zagrała koncert w meczu przeciwko Villarreal na Camp Nou.

Reklama

Villarreal? Najlepsza defensywa w lidze przełamana

Przed tą serią spotkań Villarreal miał tylko trzy stracone gole i szczycił się mianem najlepszej defensywy w lidze. Jednak już po pierwszej połowie spotkania na Camp Nou przegrywał 0:3.

Wynik w 31. minucie otworzył Lewandowski. Piłkę w pole karne do Polaka zagrał Jordi Alba. Lewandowski pięknym zwodem "położył" obrońców i trafił do siatki.

Reklama

Cztery minuty później było 2:0. Tym razem kapitan reprezentacji biało-czerwonych wykończył kontratak bardzo ładnym strzałem z linii pola karnego.

Wynik w 38. minucie ustalił Ansu Fati.

Lewandowski grał do 75. minuty, kiedy zmienił go Raphinha. W tabeli Barcelona zajmuje drugie miejsce, do prowadzącego Realu Madryt traci trzy punkty. "Królewscy" w środę wygrali na wyjeździe z Elche również 3:0.