Piątek, który grał do 68. minuty, wpisał się na listę strzelców już w trzeciej.

Niedługo później wyrównał nigeryjski napastnik David Okereke. W 38. ponowne prowadzenie zapewnił gospodarzom Malijczyk Lassana Coulibaly, a w końcówce Daniel Ciofani doprowadził do remisu, dobijając własne uderzenie z rzutu karnego. Było to jego drugie podejście do "jedenastki", gdyż po pierwszym - też nieudanym - sędzia nakazał powtórkę.