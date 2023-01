Rywalizacja w Bundeslidze została wznowiona po przerwie mundialowej i zimowej w piątek 20 stycznia, kiedy Bawarczycy zremisowali na wyjeździe z RB Lipsk 1:1, a później takim samym wynikiem zakończyło się ich spotkanie w Monachium z FC Koeln.

W sobotę podopiecznym trenera Juliana Nagelsmanna znów nie udało się wygrać, choć od 34. minuty prowadzili po trafieniu Leroya Sane, któremu precyzyjnie w pole karne dograł Thomas Mueller.

W 69. minucie do wyrównania doprowadził jednak Francuz Randal Kolo Muani. Była to jego siódma bramka ligowa w trwającym sezonie, co daje mu siódme miejsce w klasyfikacji strzelców. Jego dorobek robi za to większe wrażenie w zestawieniu z liczbą asyst - ma ich 10, najwięcej w lidze.

"Silnik Bayernu wciąż się dławi" - skomentowano w depeszy agencji dpa.

Monachijczycy dalej prowadzą w tabeli, ale z dorobkiem 37 punktów już tylko o jeden wyprzedzają wicelidera - Union Berlin. Eintracht ma 32 pkt i zajmuje piąte miejsce.

Wcześniej w sobotę Union pokonał w derbach na stadionie rywala Herthę 2:0. O jeden punkt mniej ma RB Lipsk, który w piątek wygrał przed własną publicznością z VfB Stuttgart 2:1.

Na czwartym miejscu z 34 punktami jest SC Freiburg. W sobotę jeszcze niedawny wicelider odniósł zwycięstwo u siebie nad FC Augsburg 3:1. W ekipie gości całe spotkanie rozegrali bramkarz Rafał Gikiewicz oraz obrońca Robert Gumny. Ich zespół ma 18 pkt i jest na 14. miejscu.

Kontakt z czołówką stracił natomiast VfL Wolfsburg. Po sześciu zwycięstwach z rzędu i trwającej od 18 września serii bez porażki "Wilki", w których składzie do końca pierwszej połowy był Jakub Kamiński, przegrały na wyjeździe z Werderem Brema 1:2. Gospodarze zakończyli z kolei passę czterech porażek, w tym dość kompromitujących: z Bayernem 1:6 i z FC Koeln 1:7.

Obie bramki dla zwycięzców zdobył Niclas Fuellkrug, który z 13 trafieniami objął prowadzenie w ligowej klasyfikacji strzelców.

Wolfsburg ma 29 punktów i jest siódmy. Werder zgromadził 24 i jest na 10. pozycji.