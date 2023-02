Enzo Fernandez przeszedł z Benfiki Lizbona do Chelsea Londyn za 121 mln euro, co jest rekordową kwotą w hiistorii futbolu brytyjskiego. Według mediów Argentyńczyk podpisał kontrakt do 2031 roku.

Negocjacje między klubami trwały cały dzień i zakończyły się tuż przed zamknięciem okna transferowego o północy z wtorku na środę. Potwierdziła to Benfica w wydanym w środę komunikacie. Reklama Poprzednio najdroższym piłkarzem na Wyspach Brytyjskich był reprezentant Anglii Jack Grealish, za którego w 2021 roku Manchester City zapłacił 115 mln euro. Fernandez na mundialu w Katarze 22-letni Fernandez zrobił furorę na ostatnim mundialu w Katarze. Miał swój wkład w zdobycie przez reprezentację Argentyny tytułu mistrza świata, a sam został uznany najlepszym młodym zawodnikiem turnieju. Wystąpił we wszystkich meczach "Albicelestes" i zdobył bramkę w spotkaniu z Meksykiem. Jorginho w Arsenalu. Chelsea zarobi na transfrze 12 mln funtów Zobacz również Reklama Argentyńczyk jest ósmym piłkarzem pozyskanym przez Chelsea w zimowym oknie transferowym. Wcześniej z londyńskim klubem kontrakty podpisali: Mychajło Mudryk, Benoit Badiashile, Noni Madueke, Andrey Santos, David Fofana i Malo Gusto, a Joao Felix został wypożyczony z Atletico Madryt. Wszyscy mają nie więcej niż 23 lata. Od maja ubiegłego roku, gdy Chelsea przejęła grupa inwestycyjna kierowana przez Amerykanina Todda Boehly'ego i Clearlake Capital, klub przeznaczył na transfery ok. 600 milionów funtów. Nie przekłada się to jednak na wyniki. W tabeli ekstraklasy Chelsea zajmuje dopiero dziesiąte miejsce. Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję