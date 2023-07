W sobotę rano West Ham United oficjalnie poinformował, że grający zwykle w środku drugiej linii Rice opuści klub. Natomiast po upływie kilku godzin oficjalne potwierdzenie transferowego hitu wydał Arsenal. "Kanonierzy" zapłacili za gwiazdę 100 milionów funtów plus 5 mln w bonusach, co uczyniło piłkarza jednym z najdroższych w historii brytyjskiego futbolu.

Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że Declan do nas dołącza. To zawodnik o ogromnych umiejętnościach, który od kilku sezonów występuje na wysokim poziomie w Premier League i w reprezentacji Anglii. Wniesie do klubu niewątpliwą jakość i swój wyjątkowy talent, który ma potencjał, by odnieść tutaj wielki sukces – przyznał Mikel Arteta, szkoleniowiec Arsenalu.

Ma ogromne doświadczenie w Premier League, mając zaledwie 24 lata. Był kapitanem bardzo dobrej drużyny i jak wszyscy widzieliśmy, ostatnio zdobył europejskie trofeum. Odpowiedzialność i rola, jaką przyjął, były bardzo imponujące i jesteśmy bardzo podekscytowani, że do nas dołącza – dodał trener.

Rice to zawodnik o fantastycznych umiejętnościach

Dyrektor sportowy Edu podkreślił, że Rice to zawodnik o fantastycznych umiejętnościach i udokumentowanym dorobku, zarówno na poziomie klubowym, jak i międzynarodowym.

Ten transfer był dużym wysiłkiem sztabu ludzi i jesteśmy bardzo szczęśliwi, że Declan do nas dołącza - nadmienił.

43-krotny reprezentant Anglii jest trzecim zawodnikiem Arenalu sprowadzonym latem, po niemieckim napastniku Kaiu Havertzie z Chelsea za 65 mln funtów i holenderskim obrońcy Jurrirnie Timberze z Ajaksu Amsterdam za 38,6 mln funtów plus dodatki.

Absolutny rekord pod względem wysokości transferu w brytyjskim futbolu należy do Chelsea, która w styczniu z Benfiki Lizbona pozyskała argentyńskiego pomocnika Enzo Fernandez za 106,8 mln funtów.

Arsenal zagra w Lidze Mistrzów po raz pierwszy od sezonu 2016/17.