Groziło mu 16 lat więzienia, ale kara została obniżona, gdyż oskarżony przyznał się przed sądem do kierowania zorganizowaną grupą przestępczą "na terenie różnych państw Europy".

Jak podały hiszpańskie media, w trakcie rozprawy potwierdzono, że do grupy kierowanej przez b. piłkarza należeli niektórzy członkowie jego rodziny, m.in. brat, wobec którego sąd orzekł również 6 lat kary pozbawienia wolności.

W trakcie procesu 40-letni Koke potwierdził, że był głównym decydentem grupy. To on ustalał skąd pozyskiwać narkotyki, komu je sprzedawać, a także określał cenę towaru. To on również ustalał w jaki sposób i kiedy należy dostarczyć narkotyki klientom.

Koke został zatrzymany przez hiszpańską policję w 2019 r. Wyszedł na wolność tymczasowo za kaucją w 2021 r.

Podczas swojej kariery Hiszpan reprezentował barwy takich klubów, jak m.in. Malaga CF, Olympique Marsylia, Sporting Lizbona, Aris Saloniki oraz Rayo Vallecano. Grał też w ligach piłkarskich USA, Boliwii, Indii oraz Azerbejdżanu.