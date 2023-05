Gospodarze źle rozpoczęli mecz. Od 19. minuty grali w osłabieniu po czerwonej kartce, którą otrzymał Kevin Danso. Cztery minuty później zespół Reims objął prowadzenie po golu Folarina Balaguna.

Wyrównującą bramkę zdobył w 40. minucie Frankowski, wykorzystując rzut karny, a na początku drugiej połowy trzy punkty gospodarzom dało trafienie Seko Fofany.

W tabeli Lens umocniło się na drugim miejscu i traci tylko trzy punkty do broniącego tytułu Paris Saint-Germain. Paryżanie będą podejmować w sobotę Ajaccio, w składzie prawdopodobnie z Lionelem Messim, który dostał zgodę na powrót do drużyny po krótkim zawieszeniu za samowolną podróż do Arabii Saudyjskiej.