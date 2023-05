Doświadczenie Mauricio, jego etos pracy, cechy przywódcze i charakter przysłużą się Chelsea. To zwycięski trener, który pracował na najwyższym szczeblu w wielu ligach. Zna kilka języków. Jego nastawienie, taktyczne podejście i zaangażowanie w rozwój uczyniły go wyjątkowym kandydatem - ocenili Laurence Stewart i Paul Winstanley, współdyrektorzy sportowi Chelsea, cytowani na stronie klubu.

Argentyńczyk rozpocznie swoją pracę w Chelsea 1 lipca.

Dyrektorzy sportowi przeprowadzili staranny i przemyślany proces rekrutacji, z którego zarząd jest dumny. Cieszymy się, że Mauricio dołączy do Chelsea. To światowej klasy trener z wyjątkowym dorobkiem. Wszyscy nie możemy się doczekać, kiedy będziemy go mieć na pokładzie - oznajmił Todd Boehly, współwłaściciel klubu.

Wraz z Pochettino do "The Blues" dołączy jego czterech współpracowników, z którymi Argentyńczyk pracował również w innych klubach.

Pierwszą ekipą, którą prowadził Pochettino, był w latach 2009-12 Espanyol Barcelona. Następnie przez kilka sezonów trenował kluby z Premier League - Southampton FC i Tottenham Hotspur. Z "Kogutami" w sezonie 2018/19 doszedł do finału Ligi Mistrzów, w którym uległy one Liverpoolowi. Od stycznia 2021 roku do końca sezonu 2021/22 pracował w Paris Saint-Germain. Poprowadził ten klub do mistrzostwa Francji i krajowego pucharu.

Chelsea zakończyła rozgrywki Premier League na 12. miejscu i zdobyła żadnego trofeum, co jest wielkim rozczarowaniem dla kibiców i kierownictwa klubu. Kilkaset milionów funtów, jakie wydano na transfery, nie przełożyło się na wyniki sportowe. W ostatnim sezonie trenerami "The Blues" byli kolejno Niemiec Thomas Tuchel, Graham Potter i Frank Lampard, ale było wiadomo, że ten ostatni tylko doprowadzi drużynę do końca rozgrywek.