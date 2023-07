Reklama

Messi we wtorek przybył prywatnym samolotem z żoną i dziećmi do Miami, gdzie będzie reprezentował barwy lokalnego klubu. Miasto i cała Floryda żyją przyjazdem 36-letniego piłkarza oraz gorączkowo wyczekują jego oficjalnej prezentacji, która ma się odbyć w niedzielę, i zaplanowanego na 21 lipca debiutu. Olbrzymie zainteresowanie, jakie wzbudzają oba wydarzenia, sprawia, że w mediach zaczynają pojawiać się określenia "Messimania" czy "era Messiego".

Rodzina Messiego w znanej włoskiej restauracji

Pod stadion w Fort Lauderdale, ok. 35 km od centrum Miami, codziennie przychodzą setki fanów z plakatami i koszulkami z wizerunkiem zawodnika. W czwartek pojawiły się w sieciach społecznościowych nagrania, jak rodzina Messiego opuszcza znaną włoską restaurację w Miami Beach i podchodzi do niej kilku kibiców. Później widać, jak kapitan "Albiceleste" podpisuje koszulkę drużyny argentyńskiej drużyny Newell's Old Boys, w której zaczynał przygodę z futbolem, i robi sobie zdjęcia ze entuzjastycznie reagującymi fanami. Z kolei media argentyńskie obiegła fotografia Messiego z koszykiem pełnym towarów w jednym z lokalnych supermarketów.

Gdzie się nie obejrzysz, spotkasz coś, co jest związane z Messim. Jego nazwiskiem nazwano już lokalnego burgera, kanapki czy piwo w puszce, która jest stylizowana na koszulkę nowego klubu argentyńskiego mistrza świata. Sieć restauracji i hoteli Hard Rock International zaprezentowała światu i wprowadziła do menu "Messi Chicken Sandwich".

Wakacje na Florydzie po triumfie w Copa America

W okolicach Miami Beach działa Cafe Ragazzi, której właścicielem jest latynoski piosenkarz i autor tekstów Ricardo Montanera. Messi odwiedził ją spędzając na Florydzie wakacje po triumfie w Copa America w 2021 roku. Wtedy pracownicy lokalu musieli otoczyć piłkarza szczelnym kordonem, aby chronić go przed fanami, którzy nie pozwalali mu przejść do samochodu. Teraz gospodarze myślą, by zapewnić mu więcej prywatności i chcą postawić odpowiednie kotary.

Jego przyjazd to istna rewolucja - ocenił szef kawiarni Emiliano Valdes, który zapewnił, że Miami wita Messiego z otwartymi ramionami.

Nie mogę doczekać się aż moje dzieci będą mogły doświadczyć tego samego, co ja w erze Diego Maradony - powiedział Maximiliano Alvarez, jeden z właścicieli restauracji Fiorito, w której na ścianie znajduje się gigantyczny wizerunek Messiego. Niestety pojawia się również smutek i nostalgia, bowiem fakt, że zdecydował się na grę w MLS oznacza, iż to początek jego sportowej emerytury - dodał jeden z ponad stu tysięcy Argentyńczyków zamieszkujących stolicę Florydy i okolice.

Symboliki klubu i podobizny Messiego wypełniają miejski krajobraz

Euforia lokalnej społeczności odbiła się również na miejskim krajobrazie, który zaczęła wypełniać symbolika klubu i podobizna samego Messiego. W Wynwood, jednej z dzielnic Miami, dziesiątki lokalnych mieszkańców i turystów robią sobie zdjęcia na tle 20-metrowego muralu przedstawiającego argentyńskiego gwiazdora, który jest dziełem jego rodaka Ignacio Banasco.

Pozyskanie Messiego przez Inter, którego współwłaścicielami jest były znany angielski piłkarz David Beckham, fascynuje również graczy tego zespołu. Nie mogą się oni doczekać pierwszych treningów z jego udziałem.

Bez wątpienia wszyscy są szczęśliwi i czekają na ten moment. Jest tak wiele emocji i wiele rzeczy, których można się spodziewać po tym ruchu - przyznał wenezuelski napastnik Josef Martinez.

Dołączenie Messiego do klubu z Miami uważa się za krok milowy w kontekście szerzenia popularności piłki nożnej w Ameryce Północnej, gdyż Argentyńczyk będzie bez wątpienia najbardziej rozpoznawalnym zawodnikiem Major League Soccer od czasów, gdy w nowojorskim Cosmosie występował legendarny brazylijski piłkarz Pele.

Oficjalna prezentacja Messiego w niedzielę

Oficjalna prezentacja Messiego ma odbyć się w niedzielę. Według lokalnych mediów, w wydarzeniu wezmą udział tacy latynoscy artyści, jak Shakira, Maluma czy Bad Bummy. Razem z Argentyńczykiem powitany zostanie Sergio Busquets, jego były kolega z Barcelony.

Oczekuje się, że debiut letnich nabytków nastąpi 21 lipca w meczu Leagues Cup, turnieju drużyn z USA i Meksyku, przeciwko meksykańskiej ekipie Cruz Azul.

Messi, siedmiokrotny zdobywca Złotej Piłki, w ciągu 17 lat występów w reprezentacji Argentyny strzelił dla niej ponad 100 goli. W 2021 wygrał Copa America, a w 2022 zdobył upragnione mistrzostwo świata zdobywając w finale z Francją dwie bramki. W czerwcu dobiegła końca jego dwuletnia umowa z Paris Saint-Germain, a że nie udało się wrócić do Barcelony, to zdecydował się na przenosiny za ocean.(PAP)mr/ kz/ pp/ co/