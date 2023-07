Poprzedni kontrakt 25-latka wygasał w roku 2024.

Angielski napastnik od czasu debiutu w 2016 roku w barwach "Czerwonych Diabłów" strzelił 123 gole w 359 występach we wszystkich rozgrywkach, z czego 30 w sezonie 2022/2023, co jest jego rekordem kariery. Piłkarz wiele zyskał, gdy trener Erik ten Hag zmienił jego pozycję i z nominalnego skrzydłowego ustawił go na „9”. Został wybrany najlepszym piłkarzem roku w ManU.

Dołączyłem do Manchesteru United jako siedmioletni chłopiec, mając marzenia. Ta sama pasja, duma i determinacja, by odnieść sukces, napędzają mnie za każdym razem, gdy mam zaszczyt założyć koszulkę tego klubu - powiedział piłkarz.

Media utrzymują, że Rashford odrzucił bardziej lukratywne oferty z Premier League i zagranicy, aby pozostać na Old Trafford.

Napastnik był jednym z trzech angielskich piłkarzy kadry Garetha Southgate'a, którzy byli ofiarami rasistowskich komentarzy po tym, jak nie wykorzystał rzutu karnego w finale Euro 2020 przeciwko Włochom.