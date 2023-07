Struber, który wcześniej trenował New York Red Bulls, podpisał dwuletnią umowę z "bykami".

"Gerhard zbierał doświadczenie na szczeblu krajowym i międzynarodowym na różnych stanowiskach. Będzie mógł kontynuować pracę w Salzburgu według naszej filozofii" - zapewnił dyrektor zarządzający RB Salzburg Stephan Reiter.

Struber pracował już w Red Bull Salzburg jako trener drużyny do lat 19. Później prowadził austriackie FC Liefering, Wolfsberger AC i angielskie FC Barnsley, a w 2020 roku przeszedł do New York Red Bulls, gdzie pracował do maja 2023 r.

"Sportowe wyzwanie w Red Bull Salzburg jest ogromne. Od jutra, od pierwszej sesji treningowej musimy pracować z pełnym zaangażowaniem" - zadeklarował Struber.

Piątkowski w 2021 roku został wykupiony z Rakowa Częstochowa przez Red Bull Salzburg, ale nie zdołał wywalczyć miejsca w podstawowym składzie. W styczniu na pół roku został wypożyczony do belgijskiego KAA Gent. Z końcem sezonu wrócił do Salzburga. W letnim okresie przygotowawczym wystąpił w sparingach z Nordsjaelland i Legią Warszawa.