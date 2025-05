Buksa trafił z dystansu

Buksa rozpoczął mecz w podstawowym składzie. Na boisku przebywał do ostatniego gwizdka sędziego. 28-letni napastnik do siatki trafił w 70. minucie, ustalając wynik spotkania. Polak popisał się kapitalnym uderzeniem z dystansu. Po jego strzale piłka wpadła do bramki tuż przy słupku. To jego 12. gol w obecnym sezonie ligowym.

Buksa bez szans na koronę króla strzelców

Bukas w doliczonym czasie drugiej połowy został ukarany żółtą kartką. W klasyfikacji strzelców zajmuje siódmą pozycję. Jej lider Patrick Mortensen z AGF Aarhus ma 20 trafień.

Drużyna Buksy traci punkt do lidera

Przed ostatnią kolejką FC Midtjylland ma 59 punktów i jest drugi w tabeli. Do prowadzącego FC Kopenhaga traci punkt. W następnej serii gier drużyna Buksy zmierzy się na własnym stadionie z Randers.