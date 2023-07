To najbardziej lukratywny kontrakt sponsorski w historii Premier League.

Reklama

Niemiecki gigant odzieży sportowej został oficjalnym sponsorem strojów klubu z Old Trafford w sezonie 2015/16 (wrócił wówczas do MU po 23-letniej przerwie), gdy podpisał umowę o wartości 750 milionów funtów, co było wówczas rekordem.

Podpisany teraz kontrakt będzie jeszcze wyższy, a współpraca - jak przekazano w oświadczeniu klubu - będzie kontynuowana do czerwca 2035 roku.

Reklama

Dodano, że nowa umowa kładzie duży nacisk na kobiecą drużynę Manchesteru United.

Połączymy tradycję i innowację, aby zadowolić zarówno piłkarzy, jak i fanów – powiedział szef Adidasa Bjorn Gulden.

Jak przekazały brytyjskie media, jeżeli "Czerwone Diabły" nie zakwalifikują się do Ligi Mistrzów przez dwa kolejne sezony, obniży to roczne płatności od Adidasa o 30 procent.

Manchester United zajął w minionym sezonie angielskiej ekstraklasy trzecie miejsce i wystąpi w fazie grupowej Ligi Mistrzów.