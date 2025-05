Urban nie przejmie Cracovii po Kroczku

Cracovia dobrze spisywała się w rundzie jesiennej Ekstraklasy, a zwłaszcza na jej początku. Wtedy wielu ekspertów było przekonanych, że "Pasy" włączą się do walki i europejskie puchary. Później jednak nie było już tak różowo i ekipa dowodzona przez Dawida Kroczka znacznie spuściła z tonu.

36-letni trener zapłacił za to utratą pracy. Kontrakt, który obowiązuje do końca obecnego sezonu nie zostanie przedłużony. Do tej pory głównym faworytem do przejęcia steru po kroczku był Urban. Jednak jak donosi serwis weszło.com" ostatecznie wybór padł na kogoś innego.

Cracovia postawi na Kerkeza

Nowym szkoleniowcem Cracovii ma zostać Dusan Kerkez. Bośniak aktualnie pracuje w Botewie Płowdiw, ale jego umowa wygasa z końcem sezonu. Według "weszło.com". Obie strony są już po rozmowach, które zakończyły się powodzeniem i niedługo klub z Krakowa oficjalnie ogłosi Kerkeza nowym trenerem "Pasów".

Kerkez ma się czym pochwalić

49-letni Bośniak w swoim CV może się pochwalić zdobyciem Pucharu Bułgarii z Botewem Płowdiw oraz wicemistrzostwa Serbii z FK Cukaricki. Kerkez pracował również w AEL Limassol, z którym zajął trzecie miejsce w lidze cypryjskiej i sięgnął po krajowy puchar.