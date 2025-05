Hubert Hurkacz - Rzym 2025

Hubert Hurkacz awansował do 1/8 finału turnieju ATP 1000 w Rzymie. Rozstawiony z numerem 30. polski tenisista wygrał w poniedziałek w trzeciej rundzie z Amerykaninem Marcosem Gironem 6:3, 1:6, 6:1. Rozstawiony z numerem 30. Hurkacz w pierwszej rundzie miał "wolny los", a w drugiej pokonał Hiszpana Pedro Martineza 6:1, 7:5. Notowany na 45. miejscu w światowym rankingu Giron w drugiej rundzie sprawił niespodziankę, wygrywając z turniejową "czwórką", swoim rodakiem Taylorem Fritzem 7:6 (7-4), 7:6 (7-3).

Hurkacz - mecz z Gironem 12 maja 2025

28-letni wrocławianin bardzo dobrze rozpoczął poniedziałkowy mecz. Grał spokojnie i pewnie, wykorzystywał swoje okazje oraz to, że jego cztery lata starszy rywal popełniał wiele niewymuszonych błędów. W efekcie Polak szybko go przełamał i objął prowadzenie 3:0.

W końcówce dołożył kolejnego gema przy podaniu rywala i przy stanie 5:1 serwował na zwycięstwo w secie. Zanotował wtedy jednak gorszy moment, co wykorzystał Amerykanin nieco zmniejszając stratę do wyżej notowanego przeciwnika. W ostatnim gemie próbował przełamać go po raz drugi, ale po znakomitej, długiej wymianie górą był Hurkacz, zwyciężając 6:3.

W drugiej partii Giron prezentował się znacznie lepiej niż w pierwszej. Imponująco otworzył tę odsłonę, wygrywając gema przy swoim podaniu bez straty punktu, a następnie bez większych problemów przełamał Polaka i prowadził już 3:0. Chwilę później Hurkacz wygrał do 30 i zdołał doprowadzić do stanu 1:3. Ale później na korcie rządził rywal Polaka, przełamał na 5:1, a ostatniego gema wygrał do zera.

W trzeciej partii Hurkacz zaprezentował się doskonale, wygrał pięć pierwszych gemów, rywal był zupełnie bezradny. Przy stanie 5:0 Amerykanin uzyskał gema na 1:5, ale w kolejnym przy swoim serwisie Polak już nie dał mu żadnych szans, wygrał gema do zera.

Hurkacz - Giron - wynik meczu

Wynik meczu 3. rundy:

Hubert Hurkacz (Polska, 30) - Marcos Giron (USA) 6:3, 1:6, 6:1.

Hurkacz - Mensik

Kolejnym rywalem Hurkacza będzie rozstawiony z numerem 20. Czech Jakub Mensik. Do tej pory spotkali się raz - przed rokiem w 2. rundzie Australian Open po pięciosetowym meczu górą był Polak. W zeszłym roku Hurkacz dotarł w Rzymie do ćwierćfinału. (PAP)