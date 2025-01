Majchrzak liderem reprezentacji Polski

W składzie powołanym przez kapitana Mariusza Fyrstenberga znaleźli się: Kamil Majchrzak (Mera Warszawa), Maks Kaśnikowski i Jan Zieliński (obaj CKT Grodzisk Maz.), Karol Drzewiecki (Grunwald Poznań) i Martyn Pawelski (Górnik Bytom).

Liderem drużyny będzie Majchrzak, który w najbliższym notowaniu rankingu ATP powinien awansować ze 122. miejsca w okolice 115. pozycji.

Biało-czerwoni na 41. miejscu w rankingu ITF

Spotkanie w Tbilisi zostanie rozegrane na twardym korcie o nawierzchni typu Laykold w New Sport Palace. Zwycięski zespół wystąpi we wrześniu w Grupie Światowej I, a stawką będzie wówczas prawo gry w kwalifikacjach do finałowego turnieju Davis Cup w 2026 roku.

Polacy zajmują 41. miejsce w rankingu drużyn narodowych prowadzonym przez Międzynarodową Federację Tenisową (ITF). Gruzini są na 61. pozycji.

Dotychczas obie ekipy zmierzyły się tylko raz - w 2006 roku na ziemnych kortach Arki Gdynia goście zwyciężyli 3:2.