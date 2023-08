21-letni defensywny pomocnik, 32-krotny reprezentant swojego kraju, podpisał z Chelsea kontrakt na osiem lat.

Szczegóły finansowe nie zostały ujawnione, ale tamtejsze media podały, że Chelsea zapłaci 115 milionów funtów, najwięcej w Wielkiej Brytanii. Dotychczasowy rekord również należał do "The Blues" - prawie 107 milionów funtów w styczniu tego roku za argentyńskiego pomocnika Enzo Fernandeza z Benfiki Lizbona.

Jestem bardzo szczęśliwy i podekscytowany, że dołączyłem do Chelsea. Nie musiałem się dwa razy zastanawiać, kiedy do mnie zadzwoniła. Po prostu wiedziałem, że chcę podpisać kontrakt z tym klubem. To spełnienie marzeń i nie mogę się doczekać, aby zacząć pracę w nowym zespole - oświadczył Caicedo.

Ekwadorczyk na liście wielu klubów

Ekwadorczyk był na liście życzeń wielu klubów, m.in. Liverpoolu, który do końca walczył o tego piłkarza. Piłkarz zdecydował się jednak przenieść do drużyny z zachodniego Londynu.

Chelsea zyskuje jednego z najlepszych pomocników na świecie. Moises był jednym z naszych wyjątkowych graczy w ciągu ostatnich 18 miesięcy - przyznał dyrektor techniczny Brightonu David Weir.

W inauguracyjnej kolejce Chelsea zremisowała u siebie z Liverpoolem 1:1. W drużynie z Londynu z powodu kontuzji zabrakło m.in. sprowadzonego latem z RB Lipsk za ok. 60 mln euro znakomitego piłkarza reprezentacji Francji - Christophera Nkunku.